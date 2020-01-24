Впервые за два года ученые зафиксировали увеличение риска глобальной катастрофы.

Стрелки на символических часах Судного дня передвинуты на 20 секунд вперед, зафиксировав время 23:58:20. Таким образом, до полуночи, которая означает глобальную катастрофу, осталось ровно 100 секунд.Часы Судного дня – проект чикагского «Бюллетеня ученых-атомщиков». По мнению авторов проекта, мировые лидеры демонстрируют неспособность справиться с угрозами ядерного конфликта, изменения климата и кибервойн.