Обвиняемый в США в киберпреступлениях Алексей Бурков частично признал вину

Гражданин России сознался в суде по двум пунктам из пяти — мошенничестве с устройствами доступа, а также в сговоре с целью кражи персональной информации. Судья назначил вынесение приговора на 8 мая.

Изначально Буркову грозило до 80 лет тюрьмы, теперь, учитывая сделку с правосудием, он проведет в заключении максимум 15. Бурков, по данным следствия, руководил сайтом, на котором продавались украденные номера кредитных карт.

По условиям сделки обвиняемый обязан возместить ущерб и отказаться от суда присяжных. Бурков был задержан в 2015 году в Израиле и в ноябре 2019-го экстрадирован в США.