ФАС намерена оценивать духовность приложений, которые обяжут предустанавливать на смартфоны и телевизоры в России

Антимонопольная служба разработала требования к ПО, — пишет «Ведомости». Чтобы попасть в список приложений, разрешенных для предустановки на гаджеты, программа должна разрабатываться в России, быть бесплатной и не содержать «недокументированных возможностей». Кроме того, приложения будут оценивать по популярности и социальной значимости, в том числе, на предмет того, формирует ли оно «приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Предустановка российского ПВО станет обязательной для смартфонов уже с середины лета.