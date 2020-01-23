ФАС намерена оценивать духовность приложений, которые обяжут предустанавливать на смартфоны и телевизоры в России

Антимонопольная служба разработала требования к ПО, — пишет «Ведомости». Чтобы попасть в список приложений, разрешенных для предустановки на гаджеты, программа должна разрабатываться в России, быть бесплатной и не содержать «недокументированных возможностей». Кроме того, приложения будут оценивать по популярности и социальной значимости, в том числе, на предмет того, формирует ли оно «приоритет традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Предустановка российского ПВО станет обязательной для смартфонов уже с середины лета.
2020-01-23T20:30:00+03:00
2020-01-23T20:31:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 23 января 2020
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