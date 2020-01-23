В Словакии полиция задержала министра окружающей среды за хулиганство

Как передает местное радио, Ласло Солимош и его брат устроили в одном из китайских ресторанов в Братиславе скандал. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, они завязали потасовку с персоналом и разбили стеклянную дверь. Политик кричал, что занимает пост министра и требует к себе должного уважения. Против них могут возбудить уголовное дело. На этом фоне Солимаш подал в отставку и публично попросил прощения.
2020-01-23T20:00:00+03:00
2020-01-23T20:03:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:00, 23 января 2020
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