В Словакии полиция задержала министра окружающей среды за хулиганство

Как передает местное радио, Ласло Солимош и его брат устроили в одном из китайских ресторанов в Братиславе скандал. Находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, они завязали потасовку с персоналом и разбили стеклянную дверь. Политик кричал, что занимает пост министра и требует к себе должного уважения. Против них могут возбудить уголовное дело. На этом фоне Солимаш подал в отставку и публично попросил прощения.