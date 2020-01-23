Международная радиостанция «Радио Свобода» направила документы для регистрации в рамках закона о деятельности СМИ-иногеантов. Об этом Интерфаксу рассказал директор Русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый. По его словам, компании было достаточно зарегистрировать в стране только одно юридическое лицо под все проекты.

Закон о введении реестра СМИ-иноагентов вступил в силу в 2017-ом году. В него были включены издания, получающие финансирование из-за рубежа. В прошлом месяце Владимир Путин подписал закон о штрафах для соответствующих СМИ.