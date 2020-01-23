Владимир Путин предложил провести встречу лидеров России, США, КНР, Франции и Великобритании

По его словам, одной из тем могла бы стать ситуация в Ливии. Слова российского лидера приводит Интерфакс. Инициативу уже поддержал глава Франции Эммануэль Макрон. Он так же, как и Путин, сегодня находится на форуме памяти холокоста в Иерусалиме. На мероприятии, приуроченном к 75-летию освобождения концлагеря «Освенцим», также присутствует британский принц Чарльз и вице-президент США Майк Пенс.