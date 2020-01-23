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19:30, 23 января 2020

Столичные полицейские будут выявлять места скопления мигрантов с помощью системы распознавания лиц

На заседании коллегии московского главка МВД, глава города Сергей Собянин сказал, что к 1 сентября система заработает в московском метрополитене. Видеоаналитика, помимо прочего, позволит определять криминогенные точки и места закладки наркотиков.
Систему распознавания лиц в Москве с 2017-го года тестировали на полутора тысячах камер. Прошлой осенью глава МВД Владимир Колокольцев обещал ввести ее на всех улицах города. К концу года планируется оборудовать системой наземный транспорт для оплаты проезда.



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