Следственный комитет Армении задержал мужчину, открывшего стрельбу в гостинице «Эребуни»

Возбуждено уголовное дело по трем статьям – захват заложника, незаконное ношение оружия и порча имущества. Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, злоумышленник – мужчина 1987-го года рождения. Подробности его личности и мотивов не раскрываются.

Инцидент произошел сегодня в центре Еревана. Рядом с гостиницей находится офис представительства ООН, правительство и ряд министерств. А в самом здании размещен офис экс-президента Армении Роберта Кочаряна и редакция оппозиционного «Пятого канала». Мужчина, открывший стрельбу, после переговоров с полицией сложил оружие и сдался.