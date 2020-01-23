Бывший офицер госбезопасности назвал советских артистов Георгия Жженова и Петра Вельяминова тайными агентами КГБ

Бывший офицер госбезопасности назвал известных советских артистов Георгия Жженова и Петра Вельяминова тайными агентами КГБ. Об этом подполковник Владимир Попов написал в книге «Заговор негодяев».

В разговоре с «Эхом Москвы», генерал КГБ в отставке Александр Кондауров отметил, что у автора книги не может быть достоверной информации о том, что советские деятели культуры и искусства вербовались в спецслужбы. По мнению Кондаурова, Владимир Попов, живущий сейчас в Канаде, при написании книги руководствовался исключительно корыстными мотивами.