Двух учеников из школы в Челябинской области подозревают в подготовке массового убийства в учебном заведении

Источники интернет-издания Znak.com в правоохранительных органах утверждают, что 14-летние подростки из города Снежинск с начала учебного года готовили некую акцию – в частности, изучали способы изготовления взрывчатки и закупали через интернет необходимые материалы. Кроме того, они искали соучастников среди своих одноклассников. Эту переписку увидела учительница.

В региональном СК информацию не прокомментировали. По данным Znak.com по факту возбуждено уголовное дело.