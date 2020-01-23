Аптеки Петербурга сообщают о дефиците респираторных масок

Их скупают горожане и граждане Китая.

В больницы Петербурга за последние сутки поступили сразу несколько человек. У всех были подозрения на коронавирус. Но, как сообщают представители комитета по здравоохранению, как у россиян, так и у иностранцев смертельно опасного заболевания нет. У них диагностировали ОРВИ и грипп. При этом представители компании «Петербургские аптеки» в интервью информагентству «Росбалт» сообщили, что резко выросли продажи медицинских масок. Их скупают горожане и граждане Китая. При этом последние предпочитают не только использовать их самостоятельно, но и отправляют их на родину. Добавлю, что по последним официальным данным властей Китая короновирусом заразилось более шестисот человек. Семнадцать из них погибли.

Ранее представители Роспотребнадзора посоветовали петербуржцам воздержаться от поездок в Китай, а в случае путешествия в эту страну и последующего недомогания обратиться ко врачам.