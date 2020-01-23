Духовно-нравственные ценности станут критерием при отборе приложений, которые будут предустанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры. Требования к программному обеспечению указаны в концепции проекта постановления правительства, с которой ознакомилась газета «Ведомости».

Чтобы попасть в список обязательных для предустановки программ, ПО должно отвечать ряду требований: разрабатываться в России, быть бесплатным, не содержать «недокументированных возможностей». Кроме того, будет учитываться популярность приложения, его безопасность и уровень защиты данных, а также социальная значимость. По этим понимается в том числе формирование приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей, пишут «Ведомости». Исключить ПО из списка смогут, если оно перестанет соответствовать этим требованиям, а также если появится законодательный или судебный запрет на его использование. Предустанавливать программы должны будут сами производители. Напомню, что речь идет об антивирусах, навигаторах, поисковиках, соцсетях, программ для доступа к госуслугам, системах быстрых платежей и российской персональной платежной системе «Мир». Для смартфонов обязательство вступит в силу в июле. Эксперты отмечают, что к этому времени производители не успеют ничего протестировать.

Закон о предустановке ПО подписал президент Владимир Путин в конце года. После этого Эксперты предупредили, что с российского рынка могут уйти некоторые крупные производители, в частности компания Apple