В Екатеринбурге из цирка сбежали слоны

Сотрудники ГИБДД из-за этого даже перекрывали движение автомобилей.

Две слонихи – Карла и Рании — сегодня днём сбежали из екатеринбургского цирка. Их долго пытались поймать несколько дрессировщиков. Одна слониха успела поваляться в сугробе, сломать небольшое ограждение и порвать новогодние гирлянды на деревьях. Она же в какой-то момент решила выйти на проезжую часть, госавтоинспекторам пришлось останавливать движение. Как рассказал «Эху Москвы в Екатеринбурге» главный администратор Екатеринбургского цирка Владимир Ильин, слонов хотели погрузить в машину, которая должна была отвезти их на гастроли в Санкт-Петербург, но животные увидели снег и решили погулять.

Добавим, ни животные, ни люди во время прогулки слонов не пострадали.

Слоних привозили в Екатеринбург в рамках гастролей итальянского цирка.