Чемпионат Европы по фигурному катанию в австрийском Граце проходит в экстремальных условиях

Тренеры и спортсмены критикуют организаторов, которые сами попали в непростую ситуацию.

Чемпионат Европы по фигурному катанию – одно из старейших соревнований, который проводился еще в позапрошлом веке, но в Граце к почтенному турниру отнеслись не лучшим образом. Организаторы заявили в качестве места проведения арену Меркур с пятнадцатитысячными трибунами в самом центре города, однако хозяева отказались сдать ее в аренду. Соревнования пришлось перенести на окраину, куда очень тяжело добраться на общественном транспорте. Из-за этого, публики на трибунах в первые дни было немного. Кроме того, это по сути не дворец, а выставочный комплекс полулетнего типа с брезентовой крышей, в котором залили лед и поставили временные трибуны. Толком не оборудованы и комментаторские позиции, наскоро из перегородок скроен пресс-центр. Все это очень мешает работать. Знаменитый тренер Татьяна Тарасова, которая комментирует для одного из каналов, назвала это помещение сараем. Она напомнила об Олимпиаде в Сочи, где приходилось отвечать за каждый объект и добавила – не можете провести – отдайте России. Ее коллега Рафаэль Арутюнян подытожил – «непровессионалы управляют профессионалами».

Первые победители чемпионата Европы по фигурному катанию определятся завтра в парном катании.