В Китае решили изолировать второй город в рамках борьбы с коронавирусом

В Хуангане проживает более семи с половиной миллионов человек. Уже практически закрыт Ухань с населением в 11 миллионов. По последним данным, опасный вирус выявлен у более чем 600 человек, 17 погибли. Случаи заболевания зафиксированы в Таиланде, Японии, Южной Корее, Гонконге, Тайване, США.

Всемирная организация здравоохранения не стала вводить режим чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса в Китае. Об этом сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адан Гебрейсус.

В аэропортах многих стран, в том числе России, усилен санитарный контроль.

Крайне озабочены происходящим в Японии.

МИД России рекомендует россиянам учитывать ситуацию с коронавирусом при выезде за рубеж.