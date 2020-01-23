Всемирное антидопинговое агентство приостановило действие лицензии московской антидопинговой лаборатории

Об этом сообщает пресс-служба ВАДА. Лаборатории запрещено выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови для биологических паспортов спортсменов. В ВАДА сказали, что это связано с несоответствием РУСАДА антидопинговому кодексу.

Между тем, глава РУСАДА Юрий Ганус сказал агентству Интерфакс, что российское агентство имеет контакты с иностранными лабораториями, которые могут заменить московскую.