В Петербурге сегодня пройдет съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников Ленинграда

Съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников города-героя Ленинграда пройдет сегодня в Петербурге. В мероприятии будут участвовать более 80 делегатов из субъектов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Съезд Международной ассоциации общественных организаций блокадников пройдет в Петербурге уже в 28 раз. 27 января в городе отмечают годовщину полного снятия блокады Ленинграда. В съезде участвуют около 150 человек, в том числе 80 блокадников, приглашенных из стран ближнего и дальнего зарубежья и регионов России. В программе съезда,х в частности, посещение Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда, участие в торжественно-траурной церемонии на Пискаревском мемориальном кладбище и праздничный концерт. Съезд проводится при финансовой поддержке правительства Петербурга.

По данным Смольного, в Петербурге живет более 77 тысяч человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».