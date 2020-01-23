В Приморье из-за угрозы коронавируса начинают проверять предприятия, где работают граждане Китая

Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на губернатора Олега Кожемяко. Он также сказал, что санитарно-карантинный контроль нужно будет усилить после завершения празднования китайского Нового года. Кожемяко посоветовал жителям региона воздержаться от поездок в Китай до нормализации ситуации.

По последним данным, в КНР заболевание, вызванное новым коронавирусом, зафиксировано более чем у 570-ти человек, 17 скончались. Вчера стало известно, что в Петербурге госпитализировали двух человек, прилетевших из Китая. Их обследуют на коронавирус. Пока диагноз не подтверждается, — говорят городские власти. В Минздраве отмечают, что результаты обследования будут через несколько дней.