Бывшие министры Максим Топилин и Вероника Скворцова получили новые назначения

Распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина опубликованы на сайте правительства. Экс-министр труда Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд. Бывшая глава Минздрава Вероника Скворцова стала руководителем Федерального медико-биологического агентства. До Топилина председателем Пенсионного фонда был Антон Дроздов. Он стал заместителем главы Минфина. До Скворцовой федеральным агентством руководил Владимир Уйба. Он стал заместителем главы Минздрава.