Z Архив новостей новости
5 2 6 394
08:31, 23 января 2020

Бывшие министры Максим Топилин и Вероника Скворцова получили новые назначения

Распоряжения премьер-министра Михаила Мишустина опубликованы на сайте правительства. Экс-министр труда Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд. Бывшая глава Минздрава Вероника Скворцова стала руководителем Федерального медико-биологического агентства. До Топилина председателем Пенсионного фонда был Антон Дроздов. Он стал заместителем главы Минфина. До Скворцовой федеральным агентством руководил Владимир Уйба. Он стал заместителем главы Минздрава.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Очередная преступная попытка переписать историю Второй мировой Посвящая статью Холокосту, премьер Польши делает ее основной сутью несколько ложных тезисов. Один из них, центральный, посвящён «45 годам советской оккупации, которая стоила миллионов жизней»...

5 607 6 31980 22.01
Kистория, вторая мировая, холокост, ссср, польша, рф, мнения
Блоги

Видео дня

+ Владимир Путин: «Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром» Владимир Путин: «Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром» «Кто пытается подать историю в ложном свете и принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы, от нацизма…»

5 659 6 90038 18.01
8читать ;смотреть
Kобщество, история, память, видео, события
Блоги

+ UTV: Николай Сванидзе рассказал уфимцам почему по всей стране надо сносить памятники Ленину UTV: Николай Сванидзе рассказал уфимцам почему по всей стране надо сносить памятники Ленину Николай Сванидзе прочитал лекцию про Ленина. Рассказал уфимцам, почему называет вождя террористом, его политику считает провальной, а памятники в честь него предлагает снести…

5 85 6 12254 22.01
8читать ;смотреть
Kсванидзе, видео, история, ленин, уфа, дилетант, мнения
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Право сильного Было бы странно, если бы США, имея такие колоссальные возможности, не пользовались этим правом против России. В результате Вашингтон создает «мир наживы и чистогана»...

5 244 6 35832 19.01
Kполитика, сша, санкции, общество, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

«Яблоко» создает совет по разработке альтернативных поправок к Конституции и будет добиваться их рассмотрения на референдуме Мы считаем, что наша общая гражданская и политическая ответственность в том, чтобы предложить альтернативу пожизненному личному правлению и добиться вынесения этой альтернативы на суд народа России…

5 133 6 21869 19.01
Kполитика, конституция, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Мне кажется, что нечетные века в России действительно века эволюции, а четные – века революции…

5 90 6 17849 17.01
#слушать 01:46:39 8читать ;смотреть $скачать 24.4 МБ
Kлитература, общество, видео, передачи
Блоги

+ Михаил Мишустин читает стихотворное поздравление Марату Хуснуллину Михаил Мишустин читает стихотворное поздравление Марату Хуснуллину На Красной планете все твари уснули,
Попрятались в щели моллюски и йети,
Ведь к ним прилетает строитель Хуснуллин,
Он завтра проводит обход на рассвете…

5 50 6 10040 22.01
8читать ;смотреть
Kтворчество, мишустин, видео, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Сейчас врут, что он заинтересован в том, чтобы свою власть продлить навечно. Да не так. Владимиру Путину нужно не свою личную власть, ему нужно обеспечить преемственность политики. Чтобы не пришел новый Горбачев…

5 32 6 6561 22.01
#слушать 39:00 8читать ;смотреть $скачать 8.9 МБ
Kполитика, правительство, передачи, видео
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Совсем-совсем неудобно Алексей Алексеевич, Вы забыли, что в США действует прецедентное право, и именно судебные решения изобилуют доказательствами того, о чем говорил Сергей Лавров. В одном Вы правы: Конституция США и американская реальность часто не совпадают…

5 318 6 65557 17.01
Kполитика, лавров, сша, законы, мнения
Блоги

Михаил Мирер детский врач, невропатолог (США)

Бухенвальерная охота Вольерная же охота — особо изощренный способ охотничьего садизма. Это сродни охоты на заключенных концлагеря, когда нет спасения и нечем защититься!...

5 35 6 7242 19.01
Kживотные, охота, события
Блоги

Законопроект о поправке к Конституции Ознакомиться с документом…

5 142 6 29455 20.01
Kполитика, общество, законы, власть, события
Блоги

МБХ медиа

Валерий Борщев: статьи журнала «Шпигель» о Магнитском искажают выводы нашего отчета Наши выводы были сделаны на основании официальных документов, имевших отношение к гибели Сергея Магнитского, условиях его содержания под стражей, опросах сотрудников ФСИН и документов его адвокатов…

5 28 6 6016 22.01
Kмагнитский, расследования, события
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Что оппозиция ответит на путинскую спецоперацию «транзит»? При таком раскладе появляется шанс скинуть вороватых «транзитных пассажиров» с исторического поезда. Это очень непросто, но других альтернатив у нас нет…

5 45 6 9762 16.01
Kпутин, мишустин, удальцов, политика, события
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

«Не менять Конституцию!» — вредный лозунг Неожиданно узнали, что часть оппозиционеров 19 января собирается превратить шествие памяти С.Маркелова и А.Бабуровой в акцию под лозунгом «Не менять Конституцию!», который на мой взгляд, будет лишь выставлять оппозицию в неадекватном виде и работать на руку действующей власти…

5 37 6 8314 18.01
Kобщество, акции, политика, власть, конституция, мнения
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Лучшая защита — это атака. За Конституцию гражданского общества! Предложения Владимира Путина по изменению Конституции направлены исключительно на увековечение режима его личной власти. Российское общество не согласно с этим…

5 45 6 10504 19.01
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Какая теперь разница, Кто и Как? Оппозиция должна разойтись А что вы хотите от человека, для которого 15 тыс. руб. — шикарная зарплата? Анализа текущей ситуации и выхода с протестами на улицу? Да не выйдут они, уверен, это всё московские зажравшиеся штучки. А после истории с уходом правительства Медведева ядерный электорат просто счастлив…

5 201 6 46796 18.01
Kполитика, правительство, власть, общество, крым, мнения

Популярное за неделю

Новости

Ряд бывших министров получил новые посты. Распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина Максим Топилин возглавил Пенсионный фонд. Вероника Скворцова стала руководителем Федерального медико-биологического агентства.

5 0 6 3488
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Если Путин не считает возможным через столько президентских сроков оставить вместо себя местоблюстителя — значит считает невозможным удержать власть, если он посадит попугая. Это знак своим, почему так рано произошло послание…

5 124 6 116670 18.01
#слушать 49:41 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3208521
«А автор — кто?»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 2 6 5879 19.01
Блоги

Алексей Навальный политик

ФБК требует от Михаила Мишустина объяснить, как его жена «заработала» 800 млн рублей Это превратилось уже в золотой стандарт российской коррупции. Жены легализуют взятки и откаты, получаемые мужьями-чиновниками через некий «бизнес», о котором ничего не известно…

5 286 6 383067 16.01
Kмишустин, общество, политика, мнения, коррупция
Блоги

Глеб Пьяных журналист

+ Какой компромат уволил Медведева Какой компромат уволил Медведева Думаю, что Медведев по-прежнему остается возможным кандидатом в президенты вместо Путина. Потому что Медведев такой слабый, что это единственный человек, кого Путин не боится…

5 20 6 158215 19.01
8читать ;смотреть
Kвидео, общество, политика, медведев, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8288000
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4345566

Сегодня в эфире