Все больше людей заражаются новым коронавирусом из Китая

По официальной информации от властей КНР, речь идёт о 571-м случае. В городе Ухань на востоке республики, где появились первые больные, сейчас введены серьезные меры по борьбе с новой пневмонией. На карантине находятся почти шесть тысяч человек, которые контактировали с заболевшими, движение по дорогам почти прекращено, а ранее поступали сообщения о том, что специалисты обрабатывают улицы специальным растровом.

Во Всемирной организации здравоохранения положительно оценили работу китайских властей. Её глава Тедрос Адханом объявил, что КНР активно делится информацией о вирусе, а введенные в Ухани меры назвал «мощными».

Вчера появились сведения о том, что вирус мог добраться и до России. В частности, что в Санкт-Петербург прилетели два человека с симптомами ОРВИ. Сейчас их держат в Боткинской больнице. Тем не менее, Роспотребнадзор объявил, что предварительные тестирования новую болезнь у них не выявили.

В связи с этим вирусом власти Приморья также ввели в регионе особые меры. ТАСС сообщает, что сейчас они проверяют все предприятия, где работают люди из Китая. До этого на границе ввели двойной термометрический контроль, а также отменили все детские групповые экскурсии в КНР.

Тем временем Государсвенный департамент США раскритиковал Китай за то, что те, зная о тяжести ситуации, не оповестили о ней мировое сообщество. В Дипведомстве сравнили это с событиями 2003-его года, когда в КНР появилась атипичная пневмония.