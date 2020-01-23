Госдума обсудит в первом чтении президентские поправки в Конституцию

Изменения в рамках реформы, о которой президент Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию, коснутся больше двух десятков статей Основного закона.

Одно из основных новшеств — появление в документе Госсовета, заседания которого проводятся уже несколько лет. Пока что он носит характер совещательного органа, впрочем, как отмечает интернет-издание «Медуза», чем будет Госсовет заниматься после принятия поправок, все равно остается неизвестным.

Еще в конституции хотят четко прописать положение, что один и тот же человек не может быть президентом России вообще больше двух сроков. Сократится число судей Конституционного суда, А у президента появится больше возможностей отклонить закон, который принял парламент. Еще обновленная Конституция позволит не исполнять международные договоры.

Глава думского комитета по законодательству единорос Павел Крашенинников ранее не исключил, что второе, решающее чтение законопроекта о поправках в Конституцию пройдет уже в феврале.