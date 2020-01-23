Владимир Путин встретится сегодня с израильским премьером Биньямином Нетаньяху

В Иерусалиме ожидают, что российский лидер объявит о помиловании израильтянки Наамы Иссахар. По неофициальным данным, Иерусалим готов в обмен на освобождение Иссахар урегулировать спор вокруг правового статуса Александровского подворья в Иерусалиме.

В Кремле эти сообщения не комментируют. Официально Путин летит в Израиль на Всемирный форум памяти Холокоста.