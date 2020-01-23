Лесные пожары вблизи Канберры вынудили австралийские власти временно закрыть аэропорт для пассажирских рейсов

Эта позволит использовать летное поле и взлетно-посадочные полосы для самолетов, задействованный в тушении пожаров. Между тем, связь с одним из больших авиатанкеров, занятых на тушении в южной части Нового Южного Уэльса сегодня была потеряна. Подробности неизвестны.