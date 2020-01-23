Власти китайского города Ухань ввели транспортные ограничения

Это связано с распространением остроинфекционного коронавируса. Как передает Bloomberg, местный аэропорт закрывается для вылетов, прерывается железнодорожное сообщение. Не будет работать и городской общественный транспорт.

Предприняты меры для предотвращения попадания или распространения нового китайского короновируса в Российской Федерации. Об этом рассказала начальник управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елена Ежлова. Она подчеркнула, что обеспечена готовность медицинских организаций на случай выявления граждан с подозрением на новый коронавирус.

Двум пациентам, прибывшим в Петербург из КНР, поставлен диагноз ОРВИ. Они госпитализированы в инфекционную больницу им. Боткина. Граждане Китая и России, были доставлены из петербургского аэропорта «Пулково», куда они прилетели рейсом из Шанхая. Роспотребнадзор по Петербургу в связи с эпидемической ситуацией в КНР, усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу.