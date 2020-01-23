Сегодня во Владивостоке может завершиться матч за мировую шахматную корону среди женщин

Перед заключительной, 12-й партии основной части матча, счет в противостоянии — 6-5 в пользу действующей Чемпионки Мира Вейцзюнь. Понятно, что китайскую шахматистку сегодня вполне утроит ничья. В то время, как Александре Горячкиной нужна только победа. Нынешний матч получился весьма результативным для состязаний такого уровня. На 6 ничьих пришлось 5 побед, две из которых одержала претендентка.

Сегодня российской шахматистке необходимо вновь победить, чтобы сравнять счет в матче. Если это произойдет, то соперницы продолжат спор за корону на тайбрейке, который назначен на пятницу. При любом другом результате Вейцзюнь сохранит титул сильнейшей на планете.

12-я партия Чемпинского матча начнется в 8.30. белые фигуры будет у российской шахматистки.