Австралийские власти потеряли связь с самолетом, который занимался тушением лесных пожаров в штате Новый Южный Уэльс на юго-востоке страны, говорится в сообщении Сельской пожарной службы штата в Twitter, передаёт РИА Новости.

«Сельская пожарная служба (штата — ред.) Новый Южный Уэльс расследует сообщения о серьезным инциденте с самолетом в южной части Нового Южного Уэльса в полдень. Связь была потеряна с большим авиатанкером, который работал в районе Сноуи Монаро», — сообщила пожарная служба.

В Австралии в результате природных пожаров, которые начались еще в сентябре 2019 года и до сих по не потушены, выгорели уже миллионы гектаров земли, огонь за последние месяцы унес жизни 27 человек, уничтожил более 2 тысяч домов.

По оценкам университета Сиднея, погибли более 1 миллиарда животных. В некоторых местах пожары настолько сильны, а дым такой густой, что тушить их с воздуха стало невозможно.