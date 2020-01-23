В Госдуме состоится третье, окончательное, чтение законопроекта о заместителе председателя Совбеза

На этот пост после отставки правительства был назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. О том, что Дмитрий Медведев станет зампредседателя Совета безопасности, стало известно в день отставки правительства. Ряд СМИ по ошибке сообщили, что он назначен заместителем секретаря Совбеза Николая Патрушева, потому что такой должности до этого не существовало. Владимир Путин объявил, что если для ее ввода нужно внести изменения в закон, он готов это сделать.

Соответствующий законопроект с поправками в закон «О безопасности» был представлен Госдуме на следующий день. К настоящему моменту он прошел уже два чтения. Согласившись на этот пост, Медведев стал замом самого Путина, поскольку по закону именно он председательствует в Совбезе. Однако какие полномочия будут у экс-премьера до сих пор не ясно.

После назначения эксперты начали спорить о том, является ли это понижением для Медведева или повышением. Сам политик заявил, что согласился на это предложение, потому что, цитата, «это важная работа».

В соответствии с законом, Совет безопасности отвечает за подготовку решений президента в области безопасности, внешней политики, ВПК и военно-технического сотрудничества.