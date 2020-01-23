На этот пост после отставки правительства был назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Раньше такой должности не существовало.
Владимир Путин объявил, что если для ее учреждения нужно внести изменения в закон, он готов это сделать и представил соответствующий проект Думе на следующий день. К настоящему времени он прошел уже два чтения.
В Госдуме сегодня состоится третье, окончательное, чтение законопроекта о заместителе председателя Совбеза
На этот пост после отставки правительства был назначен премьер-министр Дмитрий Медведев. Раньше такой должности не существовало.