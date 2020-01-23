Заседание по мере пресечения обвиняемого по «московскому делу» Андрея Баршая состоится сегодня

Мосгорсуд накануне отменил продление ареста Баршая. Несмотря на разумное решение суда, его действия вызывают недоумение. Об этом «Эху Москвы» рассказала адвокат Баршая Светлана Байтулина. Она добавила, что действия суда необъяснимы с юридической точки зрения.