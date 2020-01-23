Работа Московской антидопинговой лаборатории временно приостановлена

Такое решение приняло Всемирное антидопинговое агентство. Московской лаборатории запрещено выполнять любую работу, связанную с анализом образцов крови по программе «Биологический паспорт спортсмена». Как сообщается на сайте WADA, эта мера будет действовать до дисциплинарного разбирательства.

Его дату объявят позже. 9 декабря исполком WADA на четыре года запретил России участвовать в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, и проводить их. Также было признано не соответствующим кодексу и оштрафовано Российское антидопинговое агентство.