Южнокорейская трагикомедия «Паразиты» получила главный приз Гильдии киноактеров США

В номинации «лучшая мужская роль» победу одержал Хоакин Феникс за фильм «Джокер». Рене Зеллвегер получила награду за работу в драме «Джуди». Брэд Питт и Лора Дерн удостоились премии за роли второго плана соответственно в фильмах «Оджнажды… в Голливуде» и «Брачная история».