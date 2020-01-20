Южнокорейская трагикомедия «Паразиты» получила главный приз Гильдии киноактеров США

В номинации «лучшая мужская роль» победу одержал Хоакин Феникс за фильм «Джокер». Рене Зеллвегер получила награду за работу в драме «Джуди». Брэд Питт и Лора Дерн удостоились премии за роли второго плана соответственно в фильмах «Оджнажды… в Голливуде» и «Брачная история».
Самое обсуждаемое
«Яблоко» создает совет по разработке альтернативных поправок к Конституции и будет добиваться их рассмотрения на референдуме Мы считаем, что наша общая гражданская и политическая ответственность в том, чтобы предложить альтернативу пожизненному личному правлению и добиться вынесения этой альтернативы на суд народа России…
Иван Голунов: На полицейских, задерживавших меня, завели уголовное дело о превышении должностных полномочий Применение насилия и незаконное применение спецсредств — было, тяжкие последствия — эээ?.. Вероятно, следователи думали: — Как будем возбуждать? — А давай с «тяжкими последствиями», ведь двух генералов уволили!..