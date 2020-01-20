Количество умерших в Китае от пневмонии из-за коронавируса нового типа выросло до трех человек

Такую информацию подтвердили власти города Ухань, где произошла вспышка заболевания. Общее число инфицированных почти достигла двухсот. Тем временем новые случаи впервые зафиксированы за пределами Ухани. Два — в Пекине и один в провинции Гуандун на юго-востоке страны.