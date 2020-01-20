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06:05, 20 января 2020

Первый в сезоне турнир из серии Большого Шлема стартует в Мельбурне

В мужском одиночном разряде у лидеров проблем на старте возникнуть не должно. Первая ракетка мира Рафаэль Надаль, а также Джокович с Федерером предсказуемо получили не самых грозных конкурентов.
Что касается наших, то Даниил Медведев стартует в Мельбурне матчем против американца Фрэнсиса Тиафо. Карен Хачанов сыграет с Марио Вилелья Мартинесом из Испании, Андрей Рублёв — с австралийцем Кристофером О’Коннеллом.

В женском турнире наша Анастасия Потапова начнет выступление в Мельбурне матчем против Серены Уильямс. Не слишком повезло со жребием и Дарье Касаткиной. Которая сыграет с другой американкой — Мэдисон Кис. Мария Шарапова, получившая от организаторов «уайлд-кард», начнет выступление матчем против Донны Векич из Хорватии.
Первый номер женского рейтинга — хозяйка кортов Эшли Барти — проведет свой первый матч против представительницы Украины Леси Цуренко.



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