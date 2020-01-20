Дело в отношении актрисы Натальи Бочкаревой должен рассмотреть сегодня московский суд

Одну из звезд сериала «Счастливы вместе» обвиняют в хранении наркотиков. Суд сегодня должен решить, стоит ли прекращать уголовное преследование актрисы, известной по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе». Об этом его просит следствие, которое считает, что Наталью Бочкареву достаточно оштрафовать, ведь ранее она судима не была, вину признала и раскаялась, а само преступление относится к категории небольшой тяжести.

Если суд с этим согласится, актриса отделается штрафом. В противном случае материалы будут возвращены следствию для составления обвинительного заключения. Уголовное дело в отношении Бочкаревой было возбуждено по статье о незаконном хранении наркотиков, которая предусматривает наказание от 40 тысяч рублей штрафа до 3 лет лишения свободы.

0,69 грамма кокаина обнаружили у актрисы, когда ее в конце сентября остановили сотрудники ГИБДД. От прохождения медосвидетельствования Бочкарева отказалась — ее лишили прав на 1 год и 8 месяцев и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Сама актриса утверждала, что информации о наркотиках не соответствует действительности, а видео, на котором во всем признается, называла подделкой.