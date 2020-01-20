Не менее девяти человек были задержаны на марше памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой

Накануне исполнилось 11 лет со дня их убийства в центре Москвы. Одного из задержанных на акции оставили в ОВД «Тверской», пишет сайт ОВД-Инфо. Сегодня суд должен рассмотреть протокол о неповиновении законному требованию сотрудника правоохранительных органов. Еще троих обвинили в нарушении правил проведения акции, а также пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. В самой акции памяти участвовали, по разным оценкам, от 700 до 1,5 тысяч человек.

По словам одного из организаторов марша, Ольги Мирясовой, соратники Маркелова и Бабуровой продолжают дело убитых.

По делу об убийстве Маркелова и Бабуровой осуждены один из основателей журнала «Русский образ» Никита Тихонов и активистка организации «Русский вердикт» Евгения Хасис.