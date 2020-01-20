Массовое отравление в Кизляре произошло из-за некачественной воды в водопроводе

По данным прокуратуры Дагестана, инфекция попала в систему после ремонта прорыва, который произошел в конце года. В начале января в городе произошла вспышка кишечной инфекции. Более трехсот человек обратились к врачам, 164 госпитализированы, передает агентство ТАСС. Сейчас проводится обеззараживание водопровода, в суд направлены иски к местной водопроводной компании, говорят в надзорном ведомстве.
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