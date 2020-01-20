Власти Китая подтвердили почти 140 новых случаев пневмонии из-за нового штамма коронавируса

Впервые заболевание зафиксировано за пределами города Ухань, где располагается очаг. Один случай – в провинции Гуандун, и два в Пекине, передает агентство Reuters. Вспышка заболевания в Ухани произошла в декабре. Власти говорят, что в результате два человека скончались.