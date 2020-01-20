Президент США Дональд Трамп считает, что его стране выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем

Однако нельзя позволять другим странам использовать Штаты в своих интересах, сказал глава Белого дома на встрече с представителями американского аграрного сектора в штате Техас. Ранее Трамп высказывался в пользу налаживания торговых отношений с Москвой.
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Иван Голунов: На полицейских, задерживавших меня, завели уголовное дело о превышении должностных полномочий Применение насилия и незаконное применение спецсредств — было, тяжкие последствия — эээ?.. Вероятно, следователи думали: — Как будем возбуждать? — А давай с «тяжкими последствиями», ведь двух генералов уволили!..