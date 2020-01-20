Военная сила снова становится инструментом соперничества великих держав, говорится в докладе экспертов МГИМО

Авторы исследования, под названием «Международные угрозы 2020. Каждый – за себя», успокаивают, что катастрофическими последствиями миру это уже не грозит. По их мнению, мир вступил в новую эру, когда государства все чаще руководствуются своими интересами, и отказываются от союзных обязательств. Ярче всего это видно на примере США. О размывании традиционных международных связей свидетельствуют и конфликты внутри Евросоюза и НАТО, приводит мнение экспертов газета «Ведомости». Конец эпохи монолитного антироссийского Запада в сочетании с возрастающей ролью военной силы, полагают специалисты, дает России преимущества.
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