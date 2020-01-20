Переговоры с Ираном о «черных ящиках» сбитого Boeing идут напряженно, говорят в Киеве

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, сейчас проводятся консультации украинских и иранских экспертов. Накануне иранская сторона объявила, что власти Исламской республики пока не приняли решения об отправке бортовых самописцев украинского лайнера за границу и самостоятельно их расшифровывают. До этого Киев направил в Иран повторный запрос с просьбой передать «черные ящики». Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» был сбит 8 января. Погибли 176 человек. Власти Ирана признали, что лайнер был атакован по ошибке.
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