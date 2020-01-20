Открытый чемпионат Австралии по теннису стартует сегодня в Мельбурне

В первом в сезоне турнире серии Большого шлема будут участвовать 16 россиян. В том числе Мария Шарапова, которая получила специальное приглашение (wild card). В прошлом она дважды одерживала победу в Мельбурне. Некоторые матчи пройдут здесь в помещении – из-за жары и ливней. В этом году еще одной существенной проблемой стал смог из-за лесных пожаров. Открытый чемпионат Австралии завершится 2 февраля.