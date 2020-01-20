Компания SpaceX успешно испытала систему спасения экипажа нового космического корабля Crew Dragon

Капсула, где должны разместиться астронавты, была отстрелена на высоте 20 км примерно через 1,5 минуты после старта. Она приводнилась в Атлантическом океане примерно в 35 км от побережья Флориды. После этого испытания, корабль могут сертифицировать для полетов к МКС. По словам самого Маска, до лета они планируют осуществить первый коммерческий пилотируемый полет Crew Dragon с экипажем на борту.