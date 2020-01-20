Проект постановления о продаже т.н. «красивых» автомобильных номеров подготовило Минэкономики

Новые правила должны вступить в силу со следующего года. Как пишет газета «КоммерсантЪ», граждане смогут резервировать и выкупать автомобильные номера через портал госуслуг. За такой знак с привлекательным сочетанием букв и цифр нужно будет заплатить повышенную госпошлину либо выкупить его в ходе аукциона.