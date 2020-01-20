Министры иностранных дел стран-членов ЕС рассмотрят сегодня выполнение договоренностей по Ливии

О мерах было объявлено по итогам конференции, которая прошла накануне в Берлине. Речь идет в том числе о контроле за соблюдением оружейного эмбарго и мониторинге перемирия. В Брюсселе считают главным итогом берлинской встречи решение воздерживаться от вмешательства в ливийский конфликт.