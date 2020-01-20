Петербуржцы на фоне аномально теплой зимы начали собирать в лесах грибы

Однако только часть их относительно безопасна, предупреждают специалисты. Другие требуют длительной варки, пишет интернет-издание «Фонтанка». По его сведениям, из-за теплой погоды в Петербурге и Ленинградской области начали распускаться листья на деревьях и цветы.