Следователи проверяют сообщения о том, что охранник ТЦ «Мега» в Химках избил посетителя

В областном управлении СК сказали об этом после появления видеозаписи. На ней, как сообщается, сотрудник охранного предприятия пытается разнять драку двух подростков. Он ударил одного из них, после чего тот упал. Администрация торгового центра извинилась перед посетителями. Ее представители назвали действия охранника неприемлемыми и пообещали разобраться.