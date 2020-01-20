Пресс-служба главы Чувашии считает, что его фразу про журналистов неправильно поняли

В администрации региона пояснили, что Михаил Игнатьев говорил о необходимости раскрыть подноготную тех, кто по заказу распространяет негативную информацию. Представители губернатора добавили, что в ближайшее время Игнатьев еще раз встретится с журналистами и обсудит сложившуюся ситуацию. Как писала газета «Правда ПФО», на мероприятиях по случаю дня российской печати глава Чувашии высказывался за то, чтоб «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть». Заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко уже призвал Игнатьева извиниться за такое высказывание. Глава Союза журналистов Владимир Соловьев выразил надежду, что губернатор изменит свое отношение к СМИ.