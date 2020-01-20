Участники конференции по Ливии договорились не помогать ни одной из сторон конфликта в африканском государстве

Речь идет о военной помощи и поставках оружия, сказала канцлер Германии Ангела Меркель. На встрече в Берлине также выступили за создание единого и эффективного ливийского правительства. По мнению министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, цель международной конференции была достигнута. В свою очередь его российский коллега Сергей Лавров заметил, что разногласия между сторонами сохраняются. На эту конференцию были приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.