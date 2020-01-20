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03:04, 20 января 2020

Неизвестный открыл огонь по полицейским в Гонолулу, штат Гавайи

Двое сотрудников правоохранительных органов убиты, еще один тяжело ранен. Как передает телеканал CNN, конфликт вспыхнул после того, как подозреваемого выселили из дома. Он ударил ножом квартирного хозяина, после чего начал стрельбу. Злоумышленник также поджег здание. По предварительным данным, сгорели четыре дома.



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