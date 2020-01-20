Неизвестный открыл огонь по полицейским в Гонолулу, штат Гавайи

Двое сотрудников правоохранительных органов убиты, еще один тяжело ранен. Как передает телеканал CNN, конфликт вспыхнул после того, как подозреваемого выселили из дома. Он ударил ножом квартирного хозяина, после чего начал стрельбу. Злоумышленник также поджег здание. По предварительным данным, сгорели четыре дома.