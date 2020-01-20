Нормализация отношений России и Великобритании пока невозможна, считает британский премьер Борис Джонсон

Во всяком случае, пока Россия угрожает безопасности Соединенного Королевства и ее союзников, сказал глава британского правительства президенту России Владимиру Путину в ходе встречи на полях берлинской конференции по Ливии. Джонсон подчеркнул, что позиция Лондона по «делу Скрипалей» не изменилась. Покушение в Солсбери было безответственным случаем использования химического оружия и наглой попыткой убийства невинных людей на территории Великобритании, настаивает британский премьер. Путин и Джонсон встретились впервые после того, как в Соединенном королевстве избрали нового премьера.